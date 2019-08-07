Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ölüm sokakta yakaladı

Antalya'da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

07.08.2019 10:57 Ölüm sokakta yakaladı
Antalya'da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 45 Sokak üzerindeki metruk bir binanın önünde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen 56 yaşındaki Davut Çelebi, sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada fenalaştı. Elindeki telefonu ve 10 lirasını bir bina girişine bırakıp dinlenen Çelebi, bir süre sonra yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 20 metre gittikten sonra metruk bir binanın altında yere yığılan Çelebi'yi görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Davut Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Çelebi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33   Ahşap evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı
12:33   Ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı
12:27   Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi
12:15   Mersin'de orman yangını
12:12   MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
12:10   İçişleri Bakanlığı: "2019'un ilk 7 ayında 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı"
12:09   Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termus bardak yakalandı