Ölüm yıl dönümünde Luciano Pavarotti kimdir?

Yardım amacıyla birçok konser düzenleyen Pavarotti, bu amaç uğruna savaş mağduru Bosnalı çocuklar için Pavarotti Müzik Merkezi'ni kurdu. Usta tenör, 2007 yılında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Luciano Pavarotti şarkıları, eserleri, hayatı, torunu…

LUCİANO PAVAROTTİ KİMDİR?

Dünyanın en ünlü tenörü olan Pavarotti, 12 Ekim 1935 tarihinde Modena, İtalya'da dünyaya geldi. Babası Fernando Pavarotti tenör, annesi Adele Pavarotti ise bir tütün fabrikasında işçiydi. Pavarotti, babasıyla birlikte Modena'nın şehir korosunda performans sergiliyordu. İlk gençlik yıllarında yine babası Fernando'yla birlikte Gioachino Rossini adlı koroyla Galler'e gitti, Llangollen uluslararası şarkı yarışmasında birinci oldu. Eğitimi öğretmenlik üzerine olmasına rağmen, Arrgio Pola ve Ettore Campogallianni'dan dersler aldı.

ONURSAL VATANDAŞ İLAN EDİLDİ

1961 yılında opera alanındaki en prestijli ödüllerden Concorso Internazionale'i kazandıktan sonra, 29 Nisan'da ilk kez La bohème adlı opera oyununda Rodolfo karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pavarotti, Şubat 1965'te Amerika'ya gitti ve Joan Sutherland'la birlikte sahne aldı. İlk albümü Puccini: Madama Butterfly'ı 1987'de dinleyiciyle buluşturdu. U2 grubunun solisti Bono ile birlikte 1992– 1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında insani yardım sağlanması için çalıştı ve Mostar'da da Pavarotti Müzik Merkezi'ni kurdu. Savaş sırasındaki insani desteği nedeniyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 'Onursal Vatandaş' ilan edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E YARDIM İÇİN PROJE BAŞLATTI

Luciano Pavarotti, Birleşmiş Milletler'e yardım amacıyla düzenlenen konserler ve hayır etkinlikleri amaçlı Pavarotti and Friends projesini de başlattı. Bu proje kapsamında aralarında Celine Dion ve U2'nun da olduğu birçok müzisyen ve grupla konserler veren tenör, 13 Mart 2004'te New York Metropolitan Opera'da sahne aldı. Eski menajeri Herbert Breslin ünlü tenörle ilgili "Kral ve Ben: Luciano Pavarotti'nin Sansürlenmemiş Hayatı" isimli kitabı kaleme aldı.

PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Büyük tenör Pavarotti, pankreasında teşhis edilen kitle sebebiyle Temmuz 2006'da ameliyat oldu. 70 yaşında yakalandığı bu hastalıkla tenör, 9 Ağustos 2007'de Modena kentinde hastaneye kaldırıldı ve 6 Eylül 2007'de hayatını kaybetti.

İlk eşi Adua'dan üç, ikinci eşi Nicoletta Mantovani'dan bir, toplamda 4 kızı olan Pavarotti, aynı zamanda bir torun sahibidir.

ALBÜMLERİ - ŞARKILARI - ESERLERİ

Ti Adoro (2003)

Various: Pavarotti – Rom… (2002)

The Pavarotti Edition (W… (2001)

Pavarotti & Friends For … (1999)

The Three Great Tenors (1995)

Christmas Favorites From… (1995)

Luciano Pavarotti – My F… (1994)

Puccini: Tosca (Highlights) (1993)

Ti Amo: Puccini's Greate… (1993)

Luciano Pavarotti In Con… (1992)

Pavarotti In Concert (1990)

The Three Tenors In Conc… (1990)

Puccini: Madama Butterfly (1987)