Ölüm yıl dönümünde Süleyman Demirel kimdir?

Yaklaşık 11 yıl başbakan olarak görev yapan devlet adamı Süleyman Demirel'in hayatını kaybedişinin 4. yılı. Ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anılan Süleyman Demirel nereli ve neden öldü?

SÜLEYMAN DEMİREL KİMDİR?

Siyasetçi, 1924'te Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da tamamladı. Şubat 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde göreve başladı.

SERBEST MÜŞAVİR VE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞTI

Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak üzere ABD'ye gönderilen Demirel, 1954 yılında Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi Başkanlığı'na, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1960–1962 yıllarında serbest müşavir ve mühendis olarak görev yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

TÜRKİYE'NİN 12. BAŞBAKANI SEÇİLDİ

Siyasi kariyerine, 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964'te partinin genel başkanı seçildi. Kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 tarihlerinde görev yapan koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Seçimlerde Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olması üzerine Türkiye'nin on ikinci Başbakanı olarak hükûmeti kurdu. Süleyman Demirel 4 yıl süren bu hükûmetten sonra 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 5 kez daha hükümet kurdu.

ASKERİ MÜDAHALE SONRASI SİYASETTEN UZAKLAŞTIRILDI

Süleyman Demirel, 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askerî müdahale nedeniyle görevden uzaklaştırıldı ve yedi yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması ile siyasî yasaklar kaldırılınca Demirel, 24 Eylül 1987'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerde Isparta milletvekili olarak yeniden TBMM'ye girdi. 20 Ekim 1991'deki genel seçimler sonrasında Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin oluşturduğu 49. Hükûmet'te başbakan olarak görev aldı. 16 Mayıs 1993'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı seçildi. 16 Mayıs 2000'de görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Eski cumhurbaşkanı, 1948 yılında Nazmiye Demirel ile evlendi. Demirel, 17 Haziran 2015 günü 91 yaşında hayatını kaybetti.