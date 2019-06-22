Ölüm yıl dönümünde Yaşar Nuri Öztürk kimdir?

Ünlü Profesör Yaşar Nuri Öztürk , 2011 yılından ölümüne kadar mide kanseriyle mücadele etti ve 2016 yılında hayatını kaybetti. Yaşar Nuri Öztürk nereli? Yaşar Nuri Öztürk hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Başarılı profesör, 22 Haziran 1945 tarihinde Trabzon Sürmene 'de dünyaya geldi. Öztürk, babasındna Kur'an eğitimi aldı ve 9 yaşında hafız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat eğitimini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye dönerek 1980 yılında "İslâm Felsefesi" konulu doktorasını yaptı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya 'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa 'da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York 'ta "İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce" dersleri okuttu.

20. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KİŞİLERİ LİSTESİNE GİRDİ

Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982'de " Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü kazandı. Türkiye'de Kur'ân-ı Kerîm'in Özüne Dönüş Hareketi'nin öncüsü olan ve Time Dergisi'nin gerçekleştirdiği "20. Yüzyılın En Önemli Kişileri" listesinde kamuoyunca belirlenen yüz isim arasında ilk on arasına girdi. Aynı zamanda, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı. ABD-New York'ta bir yıl misafir profesör olarak "İslâm Düşüncesi" dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture'ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında olan elliye yakın kitabı bulunuyor.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ KURDU

Öztürk, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 'nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 11 Kasım 1993 yılında ise kurucu dekan olarak atandı. İlk tercümesi Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından yapılan Kur'an'ın yorum katılmamış Türkçe çevirisini yayınladı. Bu çeviri "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı" sayılır.

HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ'Nİ KURDU

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 'nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve sonrasında CHP'den istifa etti. Ardından da Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasî hayatını sona erdirdi. Aydınlık gazetesinde makaleler yazdı. 2011'den itibaren mide kanseri ile savaşan Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 tarihinde Çarşamba günü İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Öztürk, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmiştir.

14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştır.