Haberler » Güncel » 'Ölüm yokuşu'nda freni boşalan kamyon dehşet saçtı - Haber

'Ölüm yokuşu'nda freni boşalan kamyon dehşet saçtı

İZMİT'te 'ölüm yokuşu' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araca çarptı.

06.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:36'Ölüm yokuşu'nda freni boşalan kamyon dehşet saçtı

İZMİT'te 'ölüm yokuşu' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araca çarptı. Araçlar art arda çarpışırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza 'te ölüm yokuşu olarak bilinen ve yüzde 18 eğime sahip olan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Yasak olmasına rağmen yokuştan inmeye çalışan Hüseyin İri (28) yönetimindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki otomobile çarparak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle yolda duran araçlar art arda çarpıştı. Kamyon ile birlikte 7 araç hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin İri'yi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan 41 FJ 324 plakalı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan'ı (42) ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücü Hüseyin İri, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin İri, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iniş yönü tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyon ve diğer araçların vinç ve çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, polis ekipleri kaza sonrasında olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Bazı kişiler olayı izlerken, bazılarının ise cep telefonları ile fotoğraf ve çektiği görüldü. Polis ekipleri vatandaşlara kaza yerinden uzaklaşmaları yönünde uyarı yaptı.



İtfaiye, Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05 Antalya'daki terör operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi - Haber
19:05 "Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini söyledik" - Haber
19:05 İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu - Haber
19:03 Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü - Haber
19:00 Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. Yılında - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
6.12.2019 19:06:43