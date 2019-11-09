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'Ölüm yolu'nda helikopterli denetim

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan Kandıra yolunda havadan helikopterle denetim yaptı.

09.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:05'Ölüm yolu'nda helikopterli denetim
KOCAELİ İl Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak anılan yolunda havadan helikopterle denetim yaptı. 300 aracın kontrol edildiği denetimde 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun İzmit hattındaki, yaklaşık 20 kilometrelik Kandıra Yolu'nda helikopterle havadan denetim yaptı. Sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak adlandırılan yolda yapılan denetimde, helikopter hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, sağ şerit veya bankette trafiği tehlikeye sokacak şekilde bekleyen araçları tespit etti. Yol kenarlarında bulunan jandarma denetim ekiplerine telsizle bildirdi. Denetimde 300 araç kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira para cezası kesildi. Helikopterle trafik kontrollerinin belirli aralıklarla yapılacağı belirtildi.



Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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