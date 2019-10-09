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Ölümcül hastalık kuduzda ilk müdahale çok önemli

BAĞCILAR Belediyesi, Kuduz konusunda farkındalık yaratmak için 'Hayvan Isırıklarında İlkyardım ve Kuduz' ile ilgili sağlık semineri düzenledi.

09.10.2019 13:24Ölümcül hastalık kuduzda ilk müdahale çok önemli
BAĞCILAR Belediyesi, Kuduz konusunda farkındalık yaratmak için 'Hayvan Isırıklarında İlkyardım ve Kuduz' ile ilgili sağlık semineri düzenledi. Dünyada her yıl kuduz hastalığı sebebiyle 59 bin kişinin hayatını kaybettiğin söyleyen Dr. Hüseyin Budak, kuduzdan korunma yöntemleri, kuduz belirtileri ve kuduz tedavisi hakkında bilgi verdi.

Bağcılar Belediyesi'nin ilçedeki veliler için Koca Yusuf Bilgi Evi'nde düzenlediği sağlık seminerinde, kuduzun ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu ve bu yüzden dünyada her yıl 59 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dr. Hüseyin Budak, "Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumumuzu kuduzdan koruyabiliriz" dedi.

KUDUZUN YÜZDE 99'U KÖPEKLERDEN GEÇİYOR

Hastalığın hayvanın ısırması, salyanın çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temasıyla bulaşabildiğini belirten Dr. Hüseyin Budak, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 59 binin üzerinde insan kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlar kuduz hastalığına yakalanabilir. İnsanlara bulaşan kuduz hastalığının yüzde 99'u köpeklerden geçmektedir. Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği, yutma güçlüğü, sudan korkma, bilinç kaybı, vücutta kasılmalar ve kaygı bozuklukları kuduzun insanlar üzerindeki belirtileridir" diye konuştu.

KUDUZDA İLK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Kuduzun, ölümle sonuçlanan ancak aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğuna dikkat çeken Budak, "Isırıklarda ilkyardım çok önemlidir. Öncelikle ısırılan yeri sabunlu, bol suyla 5 dakika kadar yıkamamız gerekiyor. Böylece mikropların vücuda girmesine engel olmuş oluruz. Mikroplar salyayla vücuda giriyor, kuduz ve benzeri hastalıklara yol açıyor. Eğer kanama varsa bezle kapatarak antiseptik bir sıvıyla müdahale edilmelidir. Kuduz geri dönüşü olmayan bir hastalıktır, bu yüzden ilk müdahale çok önemlidir. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz" dedi.



Bağcılar Belediyesi, Hüseyin Budak, Sağlık

Kaynak: DHA

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