Ölümcül Labirent Filmi

kişinin hayatı kendilerine gönderilen bir postadan sonra bambaşka bir hal alır. Birbirini tanımayan bu altı yabancıya kaçış odasına giriş bileti gelir. Üstelik büyük bir ödül de vardır. Eğer içlerinden kaçış odasından çıkmayı başaranlar olursa bir milyon dolar ödülün sahibi olur. Kimsenin kendilerine sunulan bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktur. 6 kişinin kaçış odasında bir araya gelmesi ile büyük oyun başlar. Grubun ilk işi odadan kaçmalarını sağlayacak olan ipuçlarını aramak olur. Onlar odanın içerisinde araştırma yapmaya devam ederken, odanın içerisi yavaş yavaş ısınmaya başlar. Onları kavurmak üzere olan sıcakta kurtulmayı başaran ekip, kendilerini başka bir etapta bulur. Her başarının ardından başka bir etap onları beklemektedir ve etaplar giderek daha zor bir hale gelir. Hayatta kalabilmek için akıllarını kullanmak zorunda olan grup, kaçış odasından kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?
Adam Robitel’ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku, gerilim türündeki film
in oyuncu kadrosunda Tyler Labine, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Taylor Russell McKenzie, Jay Ellis, Nik Dodani gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Adam RobitelSenaryo:
Bragi F. Schut, Maria MelnikOyuncular:
Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani, Yorick van Wageningen, Jay Ellis, Jessica Sutton, Adam Robitel, Jamie-Lee Money, Kenneth Fok, Vere Tindale, Paul Hampshire, Cornelius Geaney Jr., Gino LeeFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Escape RoomYapımcı Firma:
Original Film Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, Güney AfrikaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
31.01.2019Ölümcül Labirent Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen