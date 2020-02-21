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Ölümcül yılan zehrinden şifa bulmak mümkün mü?

Yılan gibi zehirli hayvanlar ısırdıklarında insanlar için ölümcül tehlike arz etse de, bu hayvanların zehrinden birçok hastalığa karşı ilaç üretmek de mümkün. Peki bu ilaçlar nasıl üretiliyor?

21.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:22Ölümcül yılan zehrinden şifa bulmak mümkün mü?
Yılan gibi zehirli hayvanlar ısırdıklarında insanlar için ölümcül tehlike arz etse de, bu hayvanların zehrinden birçok hastalığa karşı ilaç üretmek de mümkün. Peki bu ilaçlar nasıl üretiliyor?



'nın Liège şehrindeki araştırma merkezi, dünya genelinden getirilen zehirli hayvanları toplayarak bunların ürettiği zehirlerden örnek alıyor. Toplanan örnekler, ardından işlemlerden geçirilerek bir takım testlerde kullanılıyor. Bu sayede şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları, alerji ve hatta obeziteye karşı tedavi yöntemleri bulmak hedefleniyor.
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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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