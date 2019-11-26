Ölümden döndü, pes etmedi, şampiyonluklara devam etti

TEKVANDO Milli Takımı'yla şampiyonluklar kazanan 33 yaşındaki Gurbet Yiğiter, 8 yıl önce ailesiyle geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmesinin ardından işitme engelli birey olarak yeni bir hayata başladı. Üniversiteyi birincilikle tamamlayan, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı forması giyen Avrupa üçüncüsü Yiğiter, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Trabzon'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi milli sporcu Gurbet Yiğiter, tekvandodaki başarılarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Tekvando Milli Takımı'nda çok sayıda ulusal ve uluslararası madalya kazanan Yiğiter'in 8 yıl önce ailesiyle yolculuk yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı değişti. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünde kırıklar ve sinirlerinde zedelenme olan Gurbet Yiğiter, yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası taburcu oldu. Hastaneden çıktığında ilk zamanlar hayatında her şeyin yolunda olduğunu düşünen Yiğiter, bir süre sonra maçlarda antrenörünün taktiğini ve arkadaşlarının kendisine seslenmesini duymadığını fark etti.

TEST YAPTIRINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Ulusal ve uluslararası başarılara adını yazdıran Gurbet Yiğiter, yaptırdığı testte sol kulağında yüzde 90, sağ kulağında 67 işitme kaybı olduğunu öğrendi. İşitme cihazı kullanarak yaşamını sürdürmeye başlayan Yiğiter, bu süreçte üniversite öğrenimine de devam etti. Derslikte ön sırada oturmasına rağmen akademisyenin anlattıklarını duymakta zorlanan ve arkadaşlarının tekrarlardan şikayetçi olması üzerine hırslanan Gurbet Yiğiter, üniversiteyi birincilikle tamamladı. Spor ve eğitim kariyerini bir arada başarıyla sürdüren Yiğiter, Tekvando Milli Takımı ve İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı'yla çok sayıda madalya kazandı.

KAZADAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Trabzon'da turizm lisesinde konaklama ve seyahat öğretmenliği, bir seyahat acentesinde de müdürlük yapan Gurbet Yiğiter, ölümden döndüğü kazayı şöyle anlattı:

"Ana sınıfında tekvandoya başladım. 11 yaşında Türkiye ikinciliği kazandım ve bu başarıdan sonra milli takıma seçildim. Tekvando Milli Takımı'yla çok sayıda madalya kazandım. 2002'de gençlerde Avrupa şampiyonu oldum. Uluslararası müsabakalarda ülkemi temsil ettim. 2011'de ailemle yolculuk yaparken trafik kazası geçirdim. 9 saat ameliyatta kaldım. Ölümden döndüm. Tedavi sonrası duyduğum sesi normal sanıyordum. Maçta hocalarımı duymaz, taktiklerini anlamazdım. Sonra yapılan kontrollerde işitme engelli olduğum anlaşıldı. Üniversitede beni arkadaşlarım öteledi. Ön sırada oturuyordum. Hocalarım iki, üç defa tekrar ediyordu ama arkadaşlarım sürekli aynı şeyi dinlemekten sıkılıyordu. Bu beni hırslandırdı ve üniversite birincisi oldum. Milli takımla şampiyonalara katılmaya devam ettim. Spor kariyerimde 11 Türkiye şampiyonluğu, çok sayıda da ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiğim madalya var. İşitme cihazı kullanarak engelli birey olarak yaşama alıştım. İşitme engelli tekvandocu olarak başarı kazanmaya devam etmek istiyorum."

Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda poomse dalında ve karışık takımlarda bronz madalya kazanan Gurbet Yiğiter, "Hedefim gelecek yıl Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. 2021'de düzenlenecek İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum. Hayalim olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gurbet Yiğiter antrenman yaparken görüntüsü

- Gurbet Yiğiter ile röportaj

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,