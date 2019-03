Ölümden Dönen Anne ve Çocukların Duygulandıran Kavuşması

Kaynak: AA

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve komşuları tarafından bulunduklarında, öldükleri zannedilen anneyle 11 ve 15 yaşındaki iki oğlu bir haftalık tedavinin ardından yaşama döndürüldü.Tedavi süresince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oğullarından ayrı bölümde yoğun bakımda kalan annenin çocuklarına kavuşma anı duygusal anlara sahne oldu.Pınar Hayta ile oğulları 11 yaşındaki Furkan ve 15 yaşındaki Cumali, bir hafta önce akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Sabah saatlerinde, çocukların okula gitmemesinden şüphelenen komşuları, Hayta ailesi fertlerini evde baygın halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Solunum yetmezliği ve derin koma durumunda getirilen aile üyeleri hemen destek ünitesine bağlandı.Gidişatları kötü olan anne ve çocukları, doktorların çabasıyla farklı bir yerde olan özel bir hiperbarik merkezinde üç seans tedavi gördü.Genel sağlık durumları iyiye giden aile fertleri bir haftalık yoğun bakım sürecinin ardından yeniden yaşama döndü.Tedavi süresince oğullarından farklı bölümde yoğun bakımda kalan ve birbirlerinden haberleri olmayan anne ve çocukların kavuşma anında duygusal anlar yaşandı."Ben ve küçük oğlumu ölü diye getirmişler"Anne Pınar Hayta (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce saat 18.00 sıralarında yaktığı sobadan bir süre duman çıktığını ve evi havalandırdığını anlattı.Geç saatlerde iki oğluyla aynı odada yattığını dile getiren anne Hayta, ancak gözünü açtığında kendisini ve oğullarını hastanede bulduğunu söyledi.Doktorların ve yakınlarının anlattığına göre adeta ölümden döndüklerini dile getiren Hayta, "Kendime geldiğimde çocuklarım yanımda yoktu. Ben böyleysem çocuklarım nasıldır diye düşündüm. Ben sebep olmuş gibi kendimi çok kötü hissettim. Annemler çocuklarımın iyi olduğunu söyledi ama inanmadım. Ben ve küçük oğlumu ölü diye getirmişler. Doktorlara çok teşekkür ediyoruz, bizi hayata geri tutundurdular." diye konuştu.Şu an çocuklarına yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Hayta, bir daha asla kömür yakmayacağını belirtti.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı İlknur Tolunay, karbonmonoksit zehirlenmesiyle acile getirilen ailenin ilk andaki durumlarının çok ağır olduğunu, iç açıcı olmadığını söyledi."Hiperbarik oksijen tedavisi son çaremiz ve bizim de tek umudumuzdu"Aile fertlerinin kalp yetmezliği ve derin koma durumlarının olduğunu ifade eden Tolunay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hızlı bir tedavi-destek gerekiyordu. Çocukların her ikisi de yaşam destek ünitesine bağlıydı. Genel durumu ve kalp yetmezlikleri işlerin iyi gitmeyeceğini ve tedavinin yetersiz kalacağını gösterdiği için hiperbarik oksijen tedavisi son çaremiz ve bizim de tek umudumuzdu. Hızlı bir şekilde 112 ekibinin de desteğiyle hiperbarik merkeziyle bağlantıya geçip hastaları yaşam destek ünitesine bağlı halde merkeze gönderdik. Doktorlar eşliğinde anne ve iki çocuk hiperbarik tedaviye girdi. 90 dakika boyunca doktor arkadaşlar da anne ve iki oğlunun yanında yer aldı. İlk günden sonra bir miktar fayda etti. Aile ertesi ve üçüncü gün de yine doktorlarla beraber hiperbarik tedavisine girdi. Üçüncü seanstan sonra çocuklar düzelmeye başladılar ve 5. gün kendilerine geldiler. Enzimleri normale döndü, yaşam destek ünitesinden ayrıldılar."Tolunay, çocukların çok kısa bir süre daha hastaneye geç gelmesi durumunda sonucun çok kötü olabileceğini söyledi."Çocuklar gerçekten geldiklerinde kötüydüler. Normalde bu kadar ağır, hiperbariğe kadar giden etkilenmeleri çok sık görmeyiz, genellikle 'Aile karbonmonoksitten zehirlendi, aile faciası.' şeklinde görürüz. Çok zamanında bulunmuş, tam zamanında hastaneye getirilmişler." diyen Tolunay, anne ve çocukların yakın zamanda taburcu edilebileceğini belirtti.Anne Pınar Hayta'nın tedavisiyle ilgilenen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden uzman doktor Çağatay Küçükbingöz de çocuklar gibi annenin de genel durumunun kötü olduğunu, hiperbarik tedavinin ardından normale döndüğünü ve şu an değerlerinin iyi olduğunu, yoğun bakımdan çıktığını aktardı.