01 Mart 2019, 20:50
»»

Ölümden Dönen Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı Suçladı!

Geçtiğimiz günlerde damarları tıkandığı için anjiyo olan ve ölümden dönen Fatih Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı suçladı.

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı suçladı.

ÜNLÜ PROFESÖRÜ HEDEF ALDI

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan Fatih Altaylı, tedbir olarak yoğun bakıma almıştı. Sağlık durumu iyi olan Altaylı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı hedef aldı.

Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı Suçladı!">

KARATAY DİYETLERİ ÖLÜME NEDEN OLUYOR!

Fatih Altaylı, "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" dedi.

Magazin


YORUMLAR (30)
FUAT: Tuz un be sekeri hayatinizdan çikarin her şey normale döner.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BAZİ: Her insan aynı degildir
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DOKTOR: Tıp fakültesinde hocalar aman bunu dinlemeyin diye uyarıyor. Canan hoca tam bir şovmen
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
ILGİNÇ TEORİ: dogru söyleyen 9 köyden kovulur. Alışmıssınız saglıksız besinlere. Kadın bi ton kitap kuruluş ve belgeyle cıkıp acık acık diyor 2 beyazdan uzak durun saf ve öldürücüdür diye. 1 tuz2 un-ekmek ürünleribu kadar basit gundemde olmak için boş beleş palavraları bırakın az araştırıp okuyun kadının sundugu belgeleri ve kanıtları bulursunuz cahil olmayın.
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
ENES: Canan çık hayatımızdanda kurtulalım geber
Yayından Kaldır
6 11
Cevap yaz
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın