Ölümden Dönen Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı Suçladı!

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı suçladı.

ÜNLÜ PROFESÖRÜ HEDEF ALDI

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan Fatih Altaylı, tedbir olarak yoğun bakıma almıştı. Sağlık durumu iyi olan Altaylı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı hedef aldı.

Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı Suçladı!">

KARATAY DİYETLERİ ÖLÜME NEDEN OLUYOR!

Fatih Altaylı, "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" dedi.