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Ölümden kıl payı kurtuldu

Sivas'ta kaldırımda yürüyen bir yaya, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, olayda üç kişi yaralandı.

07.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:37 Ölümden kıl payı kurtuldu
'ta kaldırımda yürüyen bir yaya, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, olayda üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat, 10.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesinde meydana geldi. Bilal Özgün idaresindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki 58 FU 320 plakalı minibüse çarptı. Özgün idaresindeki otomobil, çarpmanın ardından kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil Mehmet Can'a ait iş yerine çarparak durabildi. Çarpışma esnasında kaldırımda yürüyen bir şahıs otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdaki iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil şoförü Bilal Özgün, "Önüme bir araba çıktı. Geçer zannettim bastım ben de minibüse çarpınca direk buraya girdim. O adam da kaçtı gitti. Birinin ezilmekten son anda kurtulduğunu söylediler öyleymiş" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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