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Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (2)- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine'Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı' haberimizin ekinde olan fotoğraflarda, kaynağından yapılan düzeltmeyle ölen Batuhan Demirhan'ın elinde tüfek olan kişi olduğu belirtildi.

22.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:00 Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (2)- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine

'Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı' haberimizin ekinde olan fotoğraflarda, kaynağından yapılan düzeltmeyle ölen Batuhan Demirhan'ın elinde tüfek olan kişi olduğu belirtildi. Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz. Yenisinin kullanılması ricasıyla...

YENİDEN

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Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), - İZMİT'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Kadıköy Mahallesi'nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan'dan tabancayı aldı. T.K.'nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan'a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

SİLAHLARLA LAR

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan'ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan'da silah, Batuhan'ı vuran arkadaşının elinde tabanca ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN

Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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