Haberler » 3. Sayfa » Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü - Haber

Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü

Ölümden saniyelerle kurtuldu.

27.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:52
Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü
Devrilmeden saniyeler önce ağacın yanından böyle geçti
Ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi
20 saniye ile ağacın altında kalmaktan kurtuldu
TEKİRDAĞ - 'ın ilçesinde iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Park halindeki otomobilin içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırırken ağacın düştüğü o anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırdı
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.
20 saniye ile kurtuldu
Ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden hemen 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.
Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:13 Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı
22:12 Ordu'daki seri katil, kurbanları ile pazarlık yapıp, geceleri katletmiş
22:06 FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
21:59 Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi
21:57 Savcı arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet istedi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:48:31