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Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kemaliye sulama göletine düşerek boğulan ikiz kardeşler toprağa verildi.

22.07.2019 18:33 Ölüme birlikte giden ikiz kardeşler toprağa verildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kemaliye sulama göletine düşerek boğulan ikiz kardeşler toprağa verildi. Cenazede annenin ağıtları yürekleri dağladı.

Alaşehir ilçesinde bulunan Kemaliye Barajı'na düşerek boğulan 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol için cenaze töreni düzenlendi. Kemaliye Mahallesindeki camide kılınan cenaze namazı öncesi ikiz kardeşlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helallik alınması için baba ocağına getirildi. Helallik alınması sırasında ikiz kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, anne Aliye Erol'un yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken anne, "Görseniz uyuyorlar. Bildiğin uyuyorlar" diyerek gözyaşı döktü. Baba ocağında helallik alınmasının ardından cenazeler Kemaliye Mahalle Mezarlığı'ndaki camiye getirildi. Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından ikindi namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Eren ve Efe kardeşler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Bilge Altan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, baba Ahmet ve anne Aliye Erol ile yakınları katıldı.

Olay, 21 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol, arkadaşları Mehmet A. ile birlikte Kemaliye sulama göletine gitti. Göletin kenarında gezindikleri sırada ikizlerden Eren kayarak gölete düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen Efe de gölete düştü. Arkadaşlarının gölete düştüğünü gören Mehmet A. önce arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. İkizlerin birden suda kaybolduğunu gören Mehmet A., durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine gölete gelen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar ikiz kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların arama çalışmaları sonucu ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Kemaliye, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

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