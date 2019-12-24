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"Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu

Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan şahıs, jandarma tarafından yaylada yaralı olarak bulundu.

24.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:10
'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan şahıs, jandarma tarafından yaylada yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan kişinin kimliğini tespit çalışması başlatan Burdur İl Komutanlığı ekipleri, şahsın Çavdır ilçesi Anbarcık köyünde ikamet eden ve gün içerisinde Anbarcık Yaylası mevkiine odun toplamaya gidip köye dönmediği anlaşılan M.D. isimli vatandaş olduğunu tespit etti. M.D.'nin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği, 1 serçe çok rötarlı termal mini İHA, Jandarma Asayiş Timleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilerek, M.D.'nin aranmasına başlandı. Yapılan aramalar sonucu M.D. akşam saatlerinde Anbarcık köyü Armutlu Tepe mevkiindeki kayalık alanda düşme sonucu yaralı vaziyette bulundu. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. - BURDUR

Jandarma, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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