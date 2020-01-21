Ölüme terk edilen köpeklere belediye sahip çıktı

AKSARAY'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 26'sı yavru 28 köpek boş bir arazide soğuğa terk edildi. Aksaray Belediyesi ekipleri köpekleri araziden alarak barınağa götürdü. Aynı yerde 15 köpeğin de soğuk ve açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

Eskil ilçesi Böğet köyünde bir araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çok sayıda köpeğin terk edildiği ihbarını alan Aksaray Belediyesi ekipleri, arazide 26'sı yavru 28 köpek buldu. Soğuk ve açlıktan bitkin düşen köpekler, araçlara alınarak Aksaray Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Ekipler aynı bölgede 15 köpeğin de öldüğünü belirledi. Köpeklerin soğuk ve açlıktan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Barınağa götürülen köpekler veteriner tarafından iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Köpeklerin aşılarını ve tedavilerini gerçekleştiren veteriner Ali Alaboyun, "Köpeklerin bir kısmının ölümleri gerçekleşmiş. Burada sıcak bir yuva hazırladık, mamalarını verdik. Köpeklerin şu anda durumları iyi. Aralarında soğuktan kötü etkilenen hayvanlarımız var. Onlara da elimizden geldiği kadar müdahalelerini yapacağız" diye konuştu.

Köpekleri soğukta donmak üzereyken bulduğunu söyleyen Böğet Köyü muhtarı Mustafa Özkan "Köyümüze 2,5 kilometre mesafede bir yere bırakmışlar. Haberi alır almaz anne köpek ve yavrularına sulu yemek verdim. Samanlardan yuva yaptım. Sonrasında da yetkililere haber verdim" dedi.