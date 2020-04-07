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Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir tarlada ölüme terk edilen yavru köpeklere Develi Belediyesi sahip çıktı.

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
Ölüme terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı
Kayseri 'nin Develi ilçesinde bir tarlada ölüme terk edilen yavru köpeklere Develi Belediyesi sahip çıktı.

İlçeye bağlı Soysallı ve Kızık Mahalleleri arasında bulunan tarlada geziye çıkan bir vatandaş, yavru köpekler ile karşılaştı. Ölüme terk edilen yavru köpeklerden birkaçı hayatını kaybederken, duyarlı bir vatandaş yetkililerden bir an önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Görüntüleri izledikten sonra harekete geçen Develi Belediyesi, yavru köpekleri alarak barınağa götürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel
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