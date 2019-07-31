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Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı

Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandıİZMİR - Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.

31.07.2019 12:09
Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
İZMİR - Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 24 isimli sahil güvenlik botu, Altınkum, Ildır Körfezi, Karaada ve Karaabdullah Burnu açıklarında 5 şişme botu müdahale ederek durdurdu.
Şişme botlardaki göçmenleri sahil güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra göçmenleri Çeşme İskelesine götürdü. 4 şişme bot ise göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınması sırasında battı. Bir şişme bot, yedeğe alınarak Çeşme İskelesi'ne getirilip bağlandı.
Suriye, Filistin, Afganistan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinin uyruğundan olan ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 180 göçmene, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.
Yorgun ve uykusuz olan birçok göçmen, uykusuzluğa dayanamayıp iskelede uyuyakaldı. Göçmenler, ıslanan giysilerini de iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı.
Çeşme İskelesi'nde işlemleri tamamlanan göçmenler, Çeşme Belediyesinden temin edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığında kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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