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Ölümle burun buruna yolculuk

Edirne'de, kadının pat pat üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

04.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:11Ölümle burun buruna yolculuk
'de, kadının pat pat üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Edirne'nin - yolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan ve malzeme dolusu pat pat aracının üzerinde yolculuk yapan kadın yürekleri ağza getirdi. İpsala'dan Keşan'a doğru gide pat pat aracının üstündeki eşyaların metrelerce üzerinde yolculuk yapan kadın, etrafta geçen diğer sürücülerin hiçbir uyarısını dahi dikkate almadan yolculuğuna devam etti.

Kazaya davetiye çıkaran kadının bulunduğu pat pat aracı daha sonra gözlerden kayboldu. - EDİRNE

İpsala, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
CABPAR:BIR SEY OLMAZ OLURSA HIZLI GIDEN KENDINI BILMEZLER VAR YA MOTOR ARABA BIRAZ OLSUN SAKIN SÜKÜNIYET LE SABIRLA TRAFIKTE YOL ALIP DEVAM ETMEK GEREK SAYG
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4.03.2020 17:40:15