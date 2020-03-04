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Ölümle burun buruna yolculuk

Edirne'de, kadının pat pat üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

04.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:15Ölümle burun buruna yolculuk
'de, kadının pat pat üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.
Olay, Edirne'nin - yolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan ve malzeme dolusu pat pat aracının üzerinde yolculuk yapan kadın yürekleri ağza getirdi. İpsala'dan Keşan'a doğru gide pat pat aracının üstündeki eşyaların metrelerce üzerinde yolculuk yapan kadın, etrafta geçen diğer sürücülerin hiçbir uyarısını dahi dikkate almadan yolculuğuna devam etti.
Kazaya davetiye çıkaran kadının bulunduğu pat pat aracı daha sonra gözlerden kayboldu.
(Halil Dağ/İHA)

İpsala, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 17:40:19