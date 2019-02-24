Ölümle Dans !

Uşak
'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi, canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskeleye geçti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Uşak'ın Banaz
ilçesinde Fevzi Çakmak
Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçinin, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan iskeleye geçiş yapması yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın önüne kurulan iskeleye yan binanın çatısından geçmeye çalışan işçi, havanın rüzgarlı ve soğuk olmasına aldırış etmeden inmek istedi. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
(İHA)
Banaz, İşçi, Uşak, Güncel
Kaynak: İHA