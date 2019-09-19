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Ölümle ilgili paylaşımlar yapan genç kazada öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sosyal medya hesabından ölüm temalı paylaşımlar yapan Mahir Yoldaş, motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

19.09.2019 14:50Ölümle ilgili paylaşımlar yapan genç kazada öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sosyal medya hesabından ölüm temalı paylaşımlar yapan Mahir Yoldaş, motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerindeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bisikletli çocuğa çarpmamak için otomobile vurduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Hükümet Konağı Caddesi'nde 19 Eylül tarihinde meydana gelen kazada 20 yaşındaki Mahir Yoldaş'ın idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Mahir Yoldaş, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Yoldaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bisikletli çocuğu çarpmamak için otomobile vurmuş

Olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ise kazanın sebebini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolda süratli bir şekilde seyir eden Mahir Yoldaş'ın önünde bisikletle giden bir çocuğa çarpmamak için park halindeki otomobile vurduğu görülüyor. Kazanın hemen ardından olayı gören vatandaşların yaşadığı panik de saniye saniye görüntülerde yer aldı.

Son paylaşımları ölümle ilgiliydi

Yaşam mücadelesini kaybeden Mahir Yoldaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımların da ölümle ilgili olması dikkat çekti. Yoldaş'ın, duygulandıran paylaşımlarından birinde, "Elbet bir gün eninde sonunda her şey güzel olacak ümidiyle ölüp gideceğiz", diğerinde ise "Dünyadaki tek adil şey, herkesin ölecek olmasıdır" ifadesi yer aldı.

Hastaneden Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Mahir Yoldaş'ın cenazesi defnedilmek üzere İslahiye Devlet Hastanesi morguna getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının cenazenin İslahiye Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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