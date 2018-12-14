Ölümle 'Toka'laşma' Kampanyasına Sanatçılardan Destek

14 Aralık 2018 Cuma 13:07



14 Aralık 2018 Cuma 13:07

ANTALYA Valiliği'nin emniyet kemeri sinyalini kesmek amacıyla araçlara toka takılmasına karşı başlattığı 'Ölümle Tokalaşma' kampanyasına, sanatçılar Hadise, Linet, Murat Kekilli de paylaşımlarıyla destek verdi.Antalya Valiliği öncülüğünde, araçlarda emniyet kemeri takılmadığında sinyali susturan tokaların kullanılmaması ve sadece sürücü koltuğunda değil, tüm koltuklarda yolcuların emniyet kemeri kullanmaları yönünde farkındalık yaratılması amacıyla başlatılan kampanyaya, sanatçılar da destek verdi. Hadise, Murat Kekilli ve Linet sosyal medya hesaplarından '#ÖlümleTOKAlaşma' etiketini kullanarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyet kemeri takılmaması sonucu kazalarda ortaya çıkan feci görüntülerin yer aldığı videoyu paylaştı. Sanatçılar da, 'Kaza olabilir, fakat önlem almak bizim elimizde. O yüzden hangi koltukta olursanız olun emniyet kemerinizi mutlaka takın. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Sahte tokalarla sadece kendini susturur, aileni ve yakınlarını üzersin' paylaşımında bulundu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği kampanyaya, özellikle Antalya'da belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri yöneticileri, Antalyaspor taraftarları ve çok sayıda sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla destek verilerek, farkındalığın artırılması çabalanıyor.Kampanya kapsamında Antalya genelinde polis ve jandarma ekiplerinin emniyet kemeri sinyalini susturan tokaya yönelik denetimleri ciddi ölçüde artırıldı. Toka araçlarda sadece takılı haldeyken değil, herhangi bir yerinde bulunması halinde dahi sürücülere ceza uygulanacak. Araçlarda bulundurulması yasaklanan tokaları üreten ve satanlarla ilgili de denetim ve sanayi esnafına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca öğrencilerden, anne-baba ve yakınlarının araçlarında gördükleri tokaları getirmeleri isteniyor. Toka getiren öğrencilere ise kırtasiye malzemelerinden sinema biletine çeşitli hediyeler veriliyor.- Antalya