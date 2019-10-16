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Ölümlü Afgan kavgasında mahkemenin kararı belli oldu

Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri hakim karşısına çıktı.

16.10.2019 22:01Ölümlü Afgan kavgasında mahkemenin kararı belli oldu
Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri hakim karşısına çıktı. 8 kişinin yargılandığı mahkemede 2 şahıs adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı ile birlikte serbest bırakılırken, diğer 6 Afgan ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Aralarında daha önceden husumet olduğu belirlenen iki Afgan grup, önceki gece Barbaros Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında karşılaştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonrası Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Atıkul'u öldüren şahısların ise ağır yaralı olarak hastanede tedavileri devam eden Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olduğu iddia edildi. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alındı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 8 kişiden Navid Jan Samadi ve Vahidullah İbrahimi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı ile birlikte serbest bırakıldı. Diğer 6 Afgan uyruklu şahıs ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Atıkul'u öldürdüğü iddia edilen Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacaklar. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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