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Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp, 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.

15.10.2019 23:59Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede
Çanakkale'de önceki gece toplam 11 kişiden oluşan iki Afgan grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölüp, 2 kişinin ağır yaralandığı kavganın failleri adliyeye sevk edildi.

Önceki gece Barbaros Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alınmıştı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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