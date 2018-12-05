05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37







Olumlu Düşünelim

Maya Takviminde Bugün 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37

Bugün ne yapılabilir ' Şartlar pek kolaylaştırıcı olmayabilir. Yeniay öncesinde sıkışık enerjiler ve huzursuzluk söz konusu. Ancak Ay düzgün harekete geçmek üzere olan Merkür'e doğru ilerliyor. Yeni haberler ve gelişmeler ümit vaat ediyor. Bizi duygusal açıdan yoran konulardan daha olumlu bir yöne doğru ilerleyebiliriz. Ancak gün boyunca gerçekçi kalmakta fayda olacak. Nelerden kaçınmalı ' Bugün sert bir açı kuran Güneş ve Neptün koşulları daha belirsiz ve kaygan kılmakta. Böyle zamanlarda, özellikle Ay iyice küçülürken, enerji kaybı yaşayabilir ve kolayca dağılabiliriz. Bu nedenle, aceleci olmamalı ve olaylara daha objektif ve tutarlı biçimde bakmaya çalışmalıyız. Kendi kendimizi kandırmamaya bakalım.