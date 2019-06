"Ölümlü kaza oranı yüzde 30 azaldı"

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , bu yılın ilk 5 ayında ölümlü kazaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığını bildirdi.Uzunkaya, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla yoğunluk bulunan güzergahlarda tüm trafik personelinin trafiğin tanzimi için yollarda görev aldığını söyledi."Tedbirler 10 Haziran'a kadar devam edecek"Bu yıl 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 11 gün boyunca trafik tedbirleri planladıklarını, 10 Haziran'a kadar tedbirlerin devam edeceğini aktaran Uzunkaya, şöyle konuştu:"Şu anda bulunduğumuz kontrol noktası, Karadeniz gidiş istikametinde yoğunluğu olan bölge, trafik önü. Bayram tatilinin başlamasıyla daha önceki araç yoğunluğunun 2-2,5 katı bir artış dikkat çekiyor. Cuma gününden itibaren de dönüş yolunda trafik olacak. Yaptığımız denetimlerde bu bayramda önceki bayramlarda olduğu gibi 9 günlük tatil olmasına ve geniş zamana yayılmasına rağmen normal günlük trafiğin asgari 2 katı, bazı yerlerde 3-3,5 katına çıkan bir araç yoğunluğu olduğunu görüyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu , İstanbul- Bolu arası ve Balıkesir Karacabey güzergahında denetlemelerde bulundu. Bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, tüm valililerimiz, emniyet müdürlerimiz ve il jandarma komutanlarımız bayram boyunca yollarda, sokaklarda. Bütün bunların tek bir amacı var; bir insanımızın dahi ölümünü engelleyecek bir katkı sağlayabilirsek, bütün bu çekilen zahmetlere, yorgunluklara değer diye düşünüyoruz. Bir insanın ölümü, bir alemin ölümü gibidir."Uzunkaya, bayramın tadını kaçıracak ölümlerin, yaralanmaların, acıların olmaması için bütün personelle çaba gösterdiklerini dile getirdi.Bayram tatilinin ilk 3 günündeki ölümlü kazaların önceki yılların yüzde 30-40 daha altında olduğunu belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:"Bu oldukça memnuniyet verici bir durum. Biz hiçbir insanımız ölmesin istiyoruz ama maalesef bunu bir türlü sağlayamadık. Her zaman 'Hiç olmazsa bu bayram ölüm olmasın' ya da 'Bir gün dahi olsa trafik kazasında ölüm haberini almayacağımız bir günü toplum ve millet olarak başarabilir miyiz' diyoruz. Esasında istenirse başarılabileceğine inanıyoruz. 2019 yılının ilk 5 aylık rakamlarına baktığımızda, 2018 yılının ilk 5 ayına göre ölümlü kazalarda yüzde 30'un üzerinde azalma var. Yaralanmalı kazalarda yüzde 13'ün üzerinde, yaralı sayısında yüzde 14, tüm kazalarda ise yüzde 13 azalma var. Ölüm sayılarında da bir önceki yılın ilk 5 ayına göre, yüzde 37 üzerinde bir azalma var. Geçen yıl topyekün kampanya ile çok şükür büyük bir köy nüfusunu veya iki köy nüfusu kadar insanın ölümünü engellemiş olduk.""Her yıl bir ilçe nüfusu trafik kazasında kayboluyor" Türkiye 'de her yıl 7 binin üzerinde insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:"Bu rakam orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna eş. Bu demektir ki her yıl bir ilçe nüfusu trafik kazasında kayboluyor, heba ediliyor. Yine geçtiğimiz yılların rakamlarına baktığımızda her yıl 300-350 bin arasında insanımız trafik kazalarında yaralanıyor veya sakat kalıyor. Bu da her yıl bir il nüfusunun 7'den 70'e yaralanıp sakat kalmasına eş. Yine trafik kazalarının ülkemize maddi yönden maliyetinin de 46 ile 50 milyar lira civarında bir bütçe oluşturduğunu görüyoruz. Yani işin hem insan hem ekonomik hem de ülkemizin imajı açısından görüntüsü itibarıyla olumsuzluğa yol açan bir kaybı var. Bütün bunların önlenmesi, vatandaşların salimen bayramlarına, tatillerine gidip dönmesi için yapılacak olan şey, sadece trafik kurallarına ve görevlilerin uyarılarına riayet etmek."Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Uzunkaya, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve çikolata hediye etti.