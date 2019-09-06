Ölümlü kazalar yüzde 28.3, yaralanmalı kazalar yüzde 11.9 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz yıl 215 bin 186 okul servis aracı sürücüsüne, 10 bin 68 rehber personele, 417 bin 671 öğretmene, 11 bin 755 okul geçidi görevlisine ve 2 milyon 209 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verildiğini belirterek, "Ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayısı 2018'in ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında yüzde 12, ölümlü kaza sayısı yüzde 28.3, yaralanmalı kaza sayısı yüzde 11.9 azalmıştır" dedi.



"Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu", Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığında (AFAD) düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Polis Akademisi Müdürü Şenol Yaprak katıldı. Polis Akademisi Müdürü Şenol Yaprak'ın raporu açıklamasının ardından konuşan İçişleri Bakanı Soylu, asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele başlıklarında olduğu gibi trafik konusunda da bir strateji belgesi oluşturduklarının altını çizerek, "Trafik güvenliği uygulama politika belgesi adını verdiğimiz bu planın içinde hem stratejik yaklaşımlarımızı hem de atacağımız uygulama adımlarını kayıt altına aldık. Trafik personel sayımızda artışa gittik. Elimizdeki son teknoloji imkanlarını ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız. Personel noktasında uzmanlaşmaya ağırlık veren bir anlayışı benimsedik. Trafik polisini trafik için eğittik ve başka birimlere kaydırmayı zorlaştıran birtakım düzenlemelere gittik. Trafik denetimlerinde görev alan, vatandaşımızın bayramına halel gelmesin diye kendi bayramlarını çoluk çocuğundan ayrı, yol denetimlerinde geçiren trafik polislerimize, jandarma trafik ekiplerimize, denetimlere katılan kaymakam ve valilerimize, bakan yardımcılarımıza müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.



"Farkındalığı arttırdık ve somut çıktılar elde ettik"



Denetim konusunda sadece sayıyı arttırmakla yetinmediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Denetimlerin türünü de değiştirdik. Ceza yazmaktan ziyade sürücülerimizin farkındalığını arttırmaya, dikkatini çekmeye dönük yeni yöntemler uyguladık. Hem ekip sayımızı hem de ekiplerimizin görünürlüğünü arttırdık. Bir başka yenilik olarak tuzak radar uygulamasını kaldırarak, bunun yerine daha medeni bir yaklaşım olan ortalama hız koridoru uygulamasını getirdik. Bunu arttıracağız. Ayrıca maket, model trafik ekibi, kaza kara noktaları gibi uygulamalarla da farkındalığı arttırdık ve somut çıktılar elde ettik. Denetimle birlikte sürücü davranışlarını değiştirmeye dönük çalışmaları da uygulamaya aldık. Özellikle sıklıkla kazaya karışan sürücülere yeniden eğitim vermek, okullarda çocuklarımıza veya öğretmenlerimize, okul servis şoförlerine dönük eğitim programları düzenlemek gibi çalışmalara ağırlık verdik. Bunun yanı sıra farkındalık çalışmaları yaptık. Bayramlar bunun için önemli fırsatlardı. 'Kırmızı düdük, kemerin ses getirsin, dikkat sizden karne bizden, bu yolda hep birlikteyiz' gibi kampanyalar gerçekleştirdik ve rahatlıkla ifade edebilirim ki bu kampanyalardan rakamlara yansıyan olumlu dönüşler aldık" dedi.



"Devrim niteliğinde bir karar"



Türkiye'deki trafik hayatında devrim niteliğinde bir adım olan 'yaya öncelikli trafik anlayışına' geçildiğini hatırlatan Soylu, "Bilindiği gibi 2018 yılı Ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle trafikteki araç ve yaya ilişkisinde yaya öncelikli bir anlayışa geçtik ve 2019'u da yaya öncelikli trafik yılı ilan ettik. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu adım vatandaşlarımız tarafından hızlıca benimsendi ve buradan da çok olumlu dönüşler elde ettik. 2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341'di, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur. Bu noktada okul servis araçlarıyla ilgili de ayrı bir başlık açmak isterim. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta ülkemizin geleceği olan çocuklarımız 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına başlayacaklar" ifadelerini kullandı.



2 milyon 209 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verildi



Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve gençlere başarılar dileyen Bakan Soylu, "Tabii okullar söz konusu olduğunda okul trafiği, okula gidiş geliş, okul servis araçlarının denetimi de bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Ülkemizde kayıtlı 92 bin 890 kayıtlı okul servis aracı bulunmaktadır. Normal denetimlerimizin yanı sıra önümüzdeki hafta bu araçlara beş gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacaktır. Ayrıca geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 215 bin 186 okul servis aracı sürücüsüne, 10 bin 068 rehber personele, 417 bin 671 öğretmene, 11 bin 755 okul geçidi görevlisine ve 2 milyon 209 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. Bu yeni dönemde özellikle okul geçitlerinde farkındalığa önem veriyoruz. Ülkemizdeki 13 bin 736 okul geçidinin 3 bin 52'sinde 'önce yaya' görsellerinin çizimi tamamlandı, diğerleri için de çalışmalarımız devam etmektedir. Tabii bütün bu çalışmaların ve burada zaman kısıtı nedeniyle anlatamadığım pek çok faaliyet neticesinde trafik konusunda Türkiye uzun yıllar elde edemediği bir başarıya ama en önemlisi bir azalış trendine kavuşmuştur. Ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayısı 2018'in ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında yüzde 12, ölümlü kaza sayısı yüzde 28.3, yaralanmalı kaza sayısı yüzde 11.9 azalmıştır" şeklinde konuştu.



Geçen ve bu yılın ilk 8 aylık dönemindeki kaza bilançosu hakkında bilgiler veren Soylu, "Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13.3 oranında azalmıştır. Bizler hemen her sorunun çözümünde bilimselliği, veri analizini, doğru verilerle doğru politikalar oluşturmayı önceleyen bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Bugün kamuoyu ile paylaştığımız rapor çalışması da bu doğrultuda. Polis Akademisi Başkanlığımız tarafından Şubat ayında başlattığımız 'Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Analizi' projesinin ürünüdür. Çalışmada TÜİK, jandarma ve emniyetten alınan 2009-2018 yıllarını kapsayan verilerle 2019'un ilk 5 aylık veri setleri kullanılmıştır ve gerçekten çok detaylı, çok kapsamlı karşılaştırmalar içermektedir. Önümüzdeki süreçlerde bu konuda çalışacak insanlara, araştırmacılara, politika yapıcılara ciddi bir kaynak kitap olacağına inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA