03 Aralık 2018 Pazartesi 14:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:56

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araştırmaların ölüm sebepleri sıralamasında trafik kazalarının 9'uncu olduğunu, bunun 2020 yılında 3'üncü sıraya yükseleceğinin ön görüldüğünü belirterek, "Stratejik eylem planıyla ölümlü kazaları, yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz." dedi.Yerlikaya, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'nde" yaptığı konuşmada, 284 motosikletin katılımıyla motorize timlerin güçlendiğini söyledi.Bu araçlardan 6'sı jandarmada, 40'ı İstanbul Emniyet Trafik Şubesinde olmak üzere 46'sının İstanbul'da hizmet vereceğini aktaran Yerlikaya, "İstanbul'da emniyet bölgemizde motosikletli tim sayısı 191'dir. Bunların yanında 160 oto ekibimiz var. İstanbul trafiğinde 4 milyon 300 bin araç bulunuyor. 6 milyon ehliyetli ve trafik bizim için büyük sorun. Trafiğin akışkanlığını arttırmak, denetimlerimizi daima 365 gün, 24 saat, etkin ve verimli yapabilmek için motosikletli ekiplerimizin sayısını arttırmamız gerekiyor. 191'in üzerinde 46 tane güçlü, son teknolojik motorlar katıldı. Bunlarla daha hızlı ve etkin olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kara Yolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı" açıkladığını anımsatarak şöyle devam etti:"Dünya Sağlık Örgütü, trafik kazalarını önlenebilir küresel halk sağlığı olarak tanımlıyor. 2020 yılında bir milyon 900 bin insanın trafik kazalarından öleceği ön görülüyor. Bu yılki rakam, bir milyon 184 bin. Araştırmalar ölüm sebepleri sırasında trafik kazalarının 9'uncu olduğunu gösteriyor. 2020 yılında bu rakam, 3'üncü sıraya yükseliyor. Hedefimiz stratejik eylem planıyla ölümlü kazaları yüzde 50 azaltmak. Trafik kurallarına uymak aslında her insanın kendi nefsiyle ilgili olan bir şeydir. Trafikte sıkışıklık, trafik atmosferi, yol koşulları, iklim koşulları, bunlar ne kadar zor olursa olsun önlenebilir bir halk sağlığı, önlenebilir kişi iradesinde olan bir iş bu. Ne yapmamız lazım? Bilinçlenmek, önce kendi nefsinizi, yanınızda hayatınızı paylaştığınız eşiniz, çocuklarınız, dostlarınızı ve hayatı paylaştığımız hemşehrilerimizi, tanıdığımız tanımadığımız ama hayatı paylaştığımız herkesin yaşam hakkını önemsemekle başlıyor."İstanbul'daki farklı okullardan tören için getirilen 284 öğrencinin bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Gözümüzün aydınlığı dediğimiz yavrularımız buradalar. 284 çocuğumuza, 'Kırmızı Düdüğü alın! Eğer büyükleriniz hatalı bir iş yapıyorsa size kızmaları mümkün değil, size sevgileri büyük. Onları ikaz için lütfen o düdüğü çalınız' diyoruz. Biz buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: lütfen canlarınız yanmasın! 'Yolların kralı yok, yolların kuralı var'. Bunu kendi nefsimizde uyguladığımız sürece diğer insanlara da karşı hiçbir zaman sıkıntı sonradan kanunlar ve mahkemeler nezdinde ve her şeyden önemlisi kul hakkı nezdinde bir sıkıntımız olmasın diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.İstanbul'da alınan önlemler, yapılan denetimler sayesinde yüzde 26 oranındaki ölümlü kazalar başta olmak üzere maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda ciddi anlamda azalma görüldüğünü söyleyen Yerlikaya, "Daha güçlü denetim yapmak için saflarımıza katılan bugünkü 46 motorumuza, motorcuların tabiri ile şu sözü söylüyoruz; Tekeriniz düz olsun. Allah sizleri kazadan beladan korusun diyorum. Sıfır kilometrede son teknolojili motorlu trafik timlerimizin bu büyük ordusuna katılan 284 aracımız hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, trafiğin Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinin en büyük sorunlarının başında geldiğini bunun çözümü konusunda denetimin çok önemli olduğunu kaydetti.Denetim faaliyetlerinin çok daha etkin ve kaliteli, günün şartlarına ve teknolojisine uygun donanımlı gereçlerle yapılması gerektiğini hatırlatan Uzunkaya, "Şu an itibarıyla Türkiye genelinde 22 bin 600 trafik polisimiz coğrafyamızın her tarafından 24 saat esasına göre görev ifa ediyor. Toplam 6 bin 262 trafik hizmetlerinde kullanılan araçla bu denetim görevini etkili bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.Uzunkaya, şu bilgileri verdi:"Geçen 2016 yılında 199, 2017'de 100 ve 2018'de 60 olmak üzere toplam 359 motosiklet trafik hizmetlerine katıldı. Bugün 284 motosikletin 60 adedi kardeş teşkilatımız olan Jandarma'da kullanılmak üzere teslim edildi. 224 motosiklet ise emniyetin trafik hizmetlerinin genç filosuna dahil etmiş olduk. Motosikletle yapılan denetimlerin, diğer mobilize ekiplerden çok daha etkili olduğunu özellikle büyük kentlerde ve yoğun trafik içerisinde araçlarla ulaşma ve müdahale etme imkanlarının çok kısıtlı olduğu gerçeğinden hareketle motosikletli trafik timlerinin çok daha etkili, kısa sürede caydırıcı rolünün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün filoya katılan 224 motosikletle Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki envanterindeki toplam bin 568'e ulaşan motosiklet sayısının son derece önemli katkı sağlayacağını ve trafik sorunun çözümü konusunda büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Ülkemizin 2020 hedefleri içerisinde ölümlü trafik kazalarındaki rakamların yüzde 50 oranında azaltılması hedefine ulaşmada, trafik denetimlerinin ve bunun içinde çok önemli rolü olan motosikletlerin etkisinden hareketle önümüzdeki süreçte yeni ilavelerle emniyet teşkilatı ve jandarmaya temin etmesini ümit ediyorum."Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş ise Jandarma Komutanlığı'nın, 1997 yılından beri kendi sorumluluk sahasında trafik denetim ve kontrol hizmetlerini bin 506 timle sürdürdüğünü belirtti.Trafik denetimlerinin daha etkin sürdürülmesi ve kazalara daha kısa sürede müdahale edilmesi maksadıyla motosikletli jandarma timlerinin oluşturulduğunu anlatan Karataş, şunları kaydetti:"Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edilip Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsis edilen 60 motosikletle yurdumuzun değişik noktalarında trafik hizmetlerine başlanacaktır. Bu uygulama Jandarma Komutanlığı'nda bir ilk olacaktır. Önümüzdeki dört ay içerisinde 100 motosiklet daha jandarma trafik hizmetlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Bu sayıların ileri ki, zaman diliminde daha da artırılması planlanmıştır."