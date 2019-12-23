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Olumlu ticari beklentilerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

ABD ve Çin'in uzlaştığı ticaret anlaşmasının "kısa bir süre içinde" imzalanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğe paralel olarak petrol fiyatlarında geçen hafta görülen düşüş seyri devam ediyor.

23.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:56 Olumlu ticari beklentilerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

ABD ve Çin'in uzlaştığı ticaret anlaşmasının "kısa bir süre içinde" imzalanacağı beklentileriyle oluşan iyimserliğe paralel olarak petrol fiyatlarında geçen hafta görülen düşüş seyri devam ediyor.

ABD ve Çin'in yaklaşık bir hafta önce üzerinde anlaştıklarını duyurdukları ticaret uzlaşmasının resmi olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin anlaşmanın Ocak ayında imzalanmasının beklendiğini söylemiş, ABD Başkanı Donald Trump da imza töreni için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtmişti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşüşle 65.90 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 düşüşle 60.16 dolardan işlem görüyor.

Washington-Pekin gelişmeleri altın piyasalarında da yakından izlenirken, yatırımcıların tatil sezonu öncesi dikkatli davrandıkları görüldü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.59 artışla 17.325 dolardan,

altın, yüzde 0.27 artışla 1,484.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.799 dolardan,

platin, yüzde 0.51 artışla 918.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.31 artışla 1,814.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 462 liraya, Cumhuriyet altını da 1,912 liraya yükseldi.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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