Ölümlü Trafik Kazasına Karışan Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Ankara'da aynı aileden 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan ve daha sonra emniyete teslim olan sürücü adliyeye sevk edildi.Yenimahalle ilçesinde dün sabah saatlerinde anne Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun hayatını kaybettiği, baba Aziz Ülkeroğlu'nun ise yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan daha sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan lüks otomobil sürücüsü Osman B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Emniyette olayla ilgili ifadesi alınan Osman B, adliyeye sevk edildi.Osman B'nin ifadesinde, kaza sonrası paniğe kapılıp olay yerinden ayrıldığını, kendisine geldiğinde avukatıyla emniyete gittiğini söylediği öğrenildi.OlayKuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman B. idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, dün, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı.Baba Ülkeroğlu kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe ile oğlu Sedat hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman B. olay yerinde aracını bırakarak kaçmış, ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.