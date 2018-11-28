Ölümlü Trafik Kazasında Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepki

Antalya
'nın Serik ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, aileleri tarafından protesto edildi.
İlçede 21 Eylül
'de meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre alkollü olarak kullandığı 07 HE 748 plakalı minibüs ile çarptığı bisiklet sürücüsü Ali Tezgel ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Aydın
'ın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan sürücü Mustafa Elgin
, iki aylık tutukluluğun ardından Serik Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla dün serbest bırakıldı.
Tezgel ve Aydın'ın yakınlarının avukatları, Serik Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Savcılığı
'na sürücünün yeniden tutuklanması için itiraz dilekçesi verdi.
Adliye çıkışında ölenlerin aileleri, ellerindeki "Suçlar cezasız kalmamalı", "Suçlular cezalarını çeksin", "Adalet istiyoruz" ve "İki kişinin katili serbest" yazılı dövizlerle serbest bırakma kararını tepki gösterdi.
Avukat Muhammet Kızıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü Mustafa Elgin'in tekrar tutuklanması için Cumhuriyet Savcılığına itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına, Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz hakkı bulunduğunu dile getiren Kızıl, şöyle konuştu:
"Sürücünün tutuksuz yargılanması yasa ve usule aykırıdır. Kazada alkollü ve tek kusurlu olan sürücü, iki kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ceza miktarı da göz önünde bulundurulduğunda kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle gerekli talepte bulunduk. Burada yasa ve usule aykırı olan bir kararın kaldırılacağı düşüncesindeyiz. Şahıs dün serbest bırakıldı. Bunu hatalı bir karar olarak görüyoruz. Artık mahkemenin ve savcılığın doğru bir karar vereceği kanaatindeyiz."
Avukat Halil Arat da, mahkemenin verdiği kararda hata olduğunu savunarak, "Sürücü kaza sonrası olay mahallinden kaçmıştır. Alkollüdür. Bununla ilgili gerekli itirazlarda bulunduk. Adaletin yerinde bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Sürücü olay yerinden kaçmıştı
Ali Tezgel'in eşi Emine Tezgel de, adalet istediğini belirterek, sürücünün iki kişiyi öldürdüğünü ancak mahkemeye çıkmadan salındığını söyledi.
Tezgel'in çocukları Adil, Sevim, Nadir ve Ziya Özden Tezgel de şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Serik'in Töngüçlü Mahallesi'nde Mustafa Elgin idaresindeki 07 HE 748 plakalı minibüsün, bisiklet sürücüsü Ali Tezgel'e çarpması sonucu meydana gelen kazada, Ali Tezgel ile minibüs içindeki Mesut Aydın yaşamını yitirmişti.
Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa Elgin ise aracını bırakarak olay yerinden kaçmış, bir gün sonra emniyete teslim olmuştu.
Mustafa Elgin,serik
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:23