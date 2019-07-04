04.07.2019 15:44
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Ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da otomobiliyle çarptığı bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da otomobiliyle çarptığı bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Şevket Tunç'un yakınları ile ağır yaralanan Hatice Çevik ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık N.S. duruşmada yer almadı.
Duruşmada, kazayı gördüğünü belirten bir tanık dinlendi.
Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Yaşamını yitiren Şevket Tunç'un yakınları, kazanın yakınlardaki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini gazetecilerle paylaştı.
Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların, bir otomobilin çarpmasının ardından savrulmaları yer alıyor.
Kadın sürücü N.S'nin kullandığı otomobil, 26 Nisan 2018'de, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Şevket Tunç (84) hayatını kaybetmiş ve Hatice Çevik ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Hatice Çevik, Antalya, Güncel

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