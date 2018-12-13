Ölümsüz Bir Aşkın Hikayesi "Bizim İçin Şampiyon" Rüzgarı İzmir'de Esecek

Efsane yarış atı Bold Pilot
sayesinde yolları kesişen Türkiye
'nin en başarılı jokeyi Halis Karataş
ile Begüm Atman'ın ölümsüz aşkını konu alan, "Bizim İçin Şampiyon" filminin İzmir
galası 15 Aralık
Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
"Bizim İçin Şampiyon", Dev Ajans
organizasyonuyla 15 Aralık Cumartesi günü Agora Alışveriş Merkezi'nde İzmir galasıyla sinemaseverlerle buluşacak. Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde yolları kesişen Türkiye'nin en başarılı jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman'ın ölümsüz aşkını konu alan filmin oyuncuları; Ekin Koç
, Farah Zeynep Abdullah
ve Fikret Kuşkan
saat 16.00'da hayranlarıyla bir arayacak gelecek. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız
otururken, dikkat çeken bir seyirci rakamına ulaşan filmin senaryosunu Ahmet Katıksız ve Serkan
Yörük kaleme aldı. Ay Yapım
ve Med Yapım
imzalı olan ve yılın en iddialı filmi olarak gösterilen "Bizim İçin Şampiyon" filmi; şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot'ın en sevdiği insan Begüm Atman'ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış bir sinema filmi olarak beyaz perdeye aktarılmıştı. 7 Aralık 2018'de vizyona giren filmde ayrıca Sivas
'ın köyünden, İstanbul
'a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş'ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot'la tanışması yer alıyor ve devamında dikkat çekici bir yaşam hikayesi yer alıyor. - İZMİR
İzmir
13 Aralık 2018 Perşembe 12:29