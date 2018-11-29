Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İstanbul'a İnecek Uçaklar Yenişehir'e İndi

İstanbul
'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan yolcu uçakları, İstanbul yerine Bursa Yenişehir
Havalimanı'na indi. Türkiye
genelindeki elverişsiz hava koşulları hava ulaşımını etkiledi. Edinilen bilgiye göre, hava ulaşımı yapan uçaklardan 2 uçak Yenişehir Havalimanı'na indi. Yenişehir'e iniş yapan uçakların Hamburg ve Trabzon
'dan hareket ettiği öğrenildi. Ayrıca Hamburg'dan kalkış yapan yolcu uçağının yakıt almasının ardından havalanacağı öğrenildi. - BURSA
Bursa Yenişehir,İstanbul,Yenişehir
29 Kasım 2018 Perşembe 01:36