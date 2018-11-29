Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Budo ve İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BURSA - Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu. Marmara
Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler;07.00 - Bursa
(Mudanya
) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci)08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)İDO'da iptal olan seferler;07: 30 - Bursa-Yenikapı07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Mudanya,Eminönü,Bursa
29 Kasım 2018 Perşembe 02:13