Haberler » Güncel » Olumsuz hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor - Haber

Olumsuz hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı.

12.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:32Olumsuz hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı. Bölgede üç gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık avcılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

'ta şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya yakın kesimlerde av yapmak zorunda kalan balıkçılar, limana az miktarda mezgit ile döndü. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genellikle küçük teknelerimiz kıyıya yakın bölgelerde avlanmaya çalışıyor. Tabii, balık azlığı fiyatlara da yansımış durumda. Vatandaşlarımız bu dönemde biraz pahalı balık tüketmiş olacak. İnşallah kısa sürede hava normale döner" dedi.

Sinop'ta tezgahlarda az miktarda bulunan mezgit, kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:34:36