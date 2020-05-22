Olumsuz hava şartları etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

22.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:04
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.
Zaman zaman şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
- Meteoroloji uyarmıştı
Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti. Olumsuz hava şartları etkili oluyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Sakarya, Sabah, Güncel, Haber

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