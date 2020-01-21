Haberler » Güncel » Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti - Haber

Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti

Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

21.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:56Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti
Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.
Yaklaşık bir hafta öncesinde 10 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsinin tezgahlarda 20 lira seviyesini gördüğünü söyledi. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatların yükseldiğini belirten Karakaş, "Çok az çıkan hamsi nedeniyle fiyat tavan yaptı. Hava şartları düzeldiği takdirde fiyatlar yine 10 liraya geriye gelecektir. Fiyatlar tamamen hava şartları ile alakalı. Çok fazla tekne çıkmadığı için hamsi de az avlanıyor." dedi.
Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
16:12  Kasapoğlu: "2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük"
16:12  Edirne'den kısa kısa
16:12  "Hafıza Odası" sergisi uzatıldı
16:12  Kayseri'de 5 ambulans hizmete alındı
21.01.2020 16:14:56