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Olumsuz hava şartları MASKİ'ye engel değil

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinde oluşan arıza nedeniyle mahalleye jeneratör yardımı ile su temin etti.

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43Olumsuz hava şartları MASKİ'ye engel değil

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile de mücadele ediyor. Bu kapsamda, ilçesine bağlı Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri ve hatları zarar gördü. Su pompalarının devre dışı kalmasına neden olan bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçen Elektrik Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, jeneratör yardımı ile mahalleye içme suyu ulaşmasını sağladı. Mahalle Muhtarı Mustafa Köken ve mahalle sakinleri kendilerini susuz bırakmayan MASKİ'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kırkağaç, Bademli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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