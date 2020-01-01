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Olumsuz hava tezgahlara yansıdı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı.

01.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:01 Olumsuz hava tezgahlara yansıdı
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı. Balık tezgahları çupra, levrek ve somona kaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık tezgahlarına yansıdı. Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkuner, sert geçen havalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını ifade etti. Arslan, "Birkaç ay öncesinde hamsinin yatağı Sinop'tu. Şimdi günde 10 kilo hamsi zor bulunuyor. Bir de havalar kötü geçince balıkçılarımız da denize açılamıyor. Böyle olunca da tezgahlar, çupra, levrek ve somona kaldı" dedi.

Balıkçı Coşkuner, tezgahta en çok tüketilen balığın somon olduğunu belirterek; "Denizdeki kafeslerde yetişen somonlar alınıyor. Hamsiyle yetişen balıklar, tamamen organik doğal yetişiyor. Yaklaşık 2-3 kilo civarında oluyorlar. Kilosu 30 TL'ye satılıyor. Balık çeşidi yok maalesef, şimdilik en çok tüketilen balık somon" diye konuştu. - SİNOP

Karadeniz Bölgesi, İbrahim Coşkuner, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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