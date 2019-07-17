17.07.2019 09:54
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Ölümsüzlerin Savaşı Filmi

Ölümsüzlerin Savaşı Filmi

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Ölümsüzlerin Savaşı, Deviant ırkı ve insanlar arasında başlayan savaşı konu ediyor. Deviant ırkını ele geçiren insanlar, onları ölüme karşı savaşmaya zorlar. Trikalypse ve Deviant ırkınının geri kalanı, sadece hayatta kalmak için değil Dominion’u devirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.


Yönetmen: Joe Lujan
Senaryo: Joe Lujan
Oyuncular: Eric Roberts, Mindy Robinson , Bill Oberst Jr., Joe Lujan, Mark Justice, Corey Taylor, Dan Fowlks, Lindsey Cruz, Nailya Shakirova, Gabriella Martinez, Michael Larson, Ben Stobber, Jackie Gerhardy, Sheila Krause, Taylor Kilgore, Brittany Enos, Shaun Gerardo, Ronnie Nanos, Charlit Dae, Mindy Gilkerson, Clay Trimble, Rose Donahue, Nurbo Bozan, Michael Forsch, Gonzalo Robles, Collin Hayes, Christopher Bencomo, Christina Buenaventura, Raul Limon, Kriss Lewis
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Immortal Wars: Resurgence
Yapımcı Firma: Carcass Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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