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Ölümünün 30. Yılında Süreyya Ağaoğlu'nu anıyoruz

Süreyya Ağaoğlu, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği (SACDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile ölümünün 30. yılında anılıyor.

11.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:02Ölümünün 30. Yılında Süreyya Ağaoğlu'nu anıyoruz

Anma programı, SACDD Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Kerem Akyol, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, GS Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayacak.

Program, 2019 yılı "Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülleri" sahipleri İrem Selin Nacar ve Büşra Zeliha Ceylan'ın konuşmaları ile devam edecek.

"Süreyya Ağaoğlu ile Emek Verenler" bölümünün değerli konukları; Prof. Dr. Aysel Çelikel, Meral Umut Akarçay ve Betül Onursal Süreyya Ağaoğlu ile birlikte yaptıkları birbirinden değerli çalışmaları davetliler ile paylaşacak.

Programın son kısmında KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNE konferans gerçekleştirilecek.


Hukuk Fakültesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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