Haberler » Dünya » Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz - Haber

Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz

Ölümünün dördüncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Onu özlüyoruz

28.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:11Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz
widget--size-fullwidth
widget--align-center">



Birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz



Tahir Elçi






Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin bu sözlerinin ardından öldürülmesinin üzerinden dört yıl geçti. Cinayetin failleri ortaya çıkarılmadı. Soruşturmada 4 başsavcı, beş savcı değişti. Cinayet anına ait görüntü kayıtları halen kayıp. Adli Tıp Kurumu'nda çalışan Mehtap Altuğ'un delil karatıldığına ilişkin ifadesi olduysa da buna ilişkin suç duyurusu henüz sonuçlanmadı. Soruşturmada hala tek bir şüpheli bulunmuyor.

Faili meçhullerin, işkencenin sıkça yaşandığı 1990'lı yıllarda avukatlık yapan Tahir Elçi o zamanlar da ölüm tehdidiyle karşılaşan ve yürüttüğü hukuk mücadelesiyle "faili meçhullerin avukatı" olarak anılan bir hukukçuydu.
Euronews.com'da Görüntüle

Tahir Elçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:26 Şükran Günü'nde neye şükrediliyor? Gelenek nereden geliyor?
09:15 Bilim dünyası, konserlerin iklim krizini körüklemeden düzenlenmesi için çalışacak
09:11 Ölümünün 4'üncü yılında dostları Tahir Elçi'yi anlatıyor: Özlüyoruz
08:41 AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor
08:20 Kripto Kraliçe: Dünyanın en büyük vurgunlarından birini yapıp nasıl milyarlarca euro ile kaçtı?
07:25 Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
22:45 Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu
20:50 Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
20:27 İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
16:50 Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:33:59