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Ölümünün ikinci yılında Vatan Şaşmaz'ın paylaşımına "Seni unutmadık" mesajları yağdı

Ekranların gülen yüzlü ismi olarak tanınan Vatan Şaşmaz, ölümünün ikinci yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Hayranları, Şaşmaz'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımının altına "Unutmadık" mesajları yağdırdı.

27.08.2019 14:30
Ölümünün ikinci yılında Vatan Şaşmaz'ın paylaşımına

Eski manken Filiz Aker tarafından bir otel odasında vurularak öldürülen oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Sunuculukla başladığı meslek yolculuğunda oyunculukla devam eden ve adını geniş kitlelere duyuran Vatan Şaşmaz'ı ölümünün ikinci yılında hayranları unutmadı.

"SENİ UNUTMADIK"

Sevenleri, Şaşmaz'ın ölmeden önce yaptığı son paylaşımına iki yıl sonra "Seni unutmadık" mesajları yağdırdı.

"ÖNEMLİ OLAN AİLE OLABİLMEK" DEMİŞTİ

Eşi Yasemin Adalı henüz hamileyken cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın bebeği, Şubat 2018'de dünyaya geldi ve 'Asil Vatan' adıyla herkesi duygulandırdı. 43 yaşında hayatını kaybeden sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

PAYLAŞIMDA BULUNMADILAR

Vatan Şaşmaz'ın Çocuklar Duymasın'da beraber rol aldığı arkadaşlarının, oyuncu için herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde, eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aker, Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etmişti. Başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından, Şaşmaz'ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre araştırılmış ve sonucunda çarpıcı gelişmeler ortaya çıkmıştı.

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Ölümünün ikinci yılında Vatan Şaşmaz'ın paylaşımına

Vatan Şaşmaz, Magazin

YORUMLAR (2)
PAŞALI: Allah rahmetiyle muamele eylesin.
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İZLEYİCİ: Çüşş. . . evlenmeden beraber yaşamak??
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