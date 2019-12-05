Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda sonrası Ceren'in evine ilk kez girildi. Ceren'den geriye ise evdeki eşyaları kaldı.

CERENDEN GERİYE KALANLAR...

Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinde kaldığı odada, kullandığı gitar ve bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor. Kıyafetlerinin yanı sıra arkadaşlarının balerin çiziminin yer aldığı tablolar göze çarparken, oturma odasında ise kullandığı piyano ve keman ile fotoğrafları bulunuyor.

"HİÇBİR ZAMAN BİZİ YORMADI"

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok aktif, sessiz, sakin ama aynı zamanda çalışkan biri olduğunu vurguladı.

Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten baba Özdemir, "Hiçbir zaman bizi yormadı 20 yaşına kadar. Üniversite okuyordu. Güzel Sanatlar Fakültesinde. Küçükten konservatuvardan başladı bu mesleğe zaten. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene 'babacım okulum bitene kadar oradan mezun olurum, okul bittiğinde de devam ederim, iki yıllık tamamlarım. İki üniversite mezunu olurum' demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı." ifadesini kullandı.

"YAKALANSA NE OLACAK? ACIMIZ DİNMEZ Kİ"

Özdemir, kızının 8-10 sene baleye gittiğini hatırlatarak, "Bale eğitici belgesi vardı. Özel bir sanat evinde bale dersi veriyordu. Zaten bale dersinden çıktıktan sonra oluyor. Evin kapısına kadar takip ediliyor. Çocuğumu katlediyorlar." diye konuştu.

Katil zanlısının yakalanmasına ilişkin olarak Özdemir, "Yakalansa ne olacak? Bizim acımız dinmez ki. Yakalandı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibi geliyor. Bilmiyorum ama nasıl olacak? Yani çok zor, dışarı biri kaçıyor, salıyor, geliyor benim çocuğumu buluyor. Yani hiç tanımadık biri. Hayatımızda görmedik o adamı." dedi.

İşte Ceren Özdemir'den geriye kalanlar...