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Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir Türkiye gündemini sarstı. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ceren'in evi ilk kez görüntülendi. Üniversite öğrencisinden geriye kalanlar ise yürekleri dağladı.

05.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:20

'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda sonrası Ceren'in evine ilk kez girildi. Ceren'den geriye ise evdeki eşyaları kaldı.

CERENDEN GERİYE KALANLAR...

Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinde kaldığı odada, kullandığı gitar ve bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor. Kıyafetlerinin yanı sıra arkadaşlarının balerin çiziminin yer aldığı tablolar göze çarparken, oturma odasında ise kullandığı piyano ve keman ile fotoğrafları bulunuyor.

"HİÇBİR ZAMAN BİZİ YORMADI"

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok aktif, sessiz, sakin ama aynı zamanda çalışkan biri olduğunu vurguladı.

Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten baba Özdemir, "Hiçbir zaman bizi yormadı 20 yaşına kadar. Üniversite okuyordu. Güzel Sanatlar Fakültesinde. Küçükten konservatuvardan başladı bu mesleğe zaten. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 3'üncü sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene 'babacım okulum bitene kadar oradan mezun olurum, okul bittiğinde de devam ederim, iki yıllık tamamlarım. İki üniversite mezunu olurum' demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı." ifadesini kullandı.

"YAKALANSA NE OLACAK? ACIMIZ DİNMEZ Kİ"

Özdemir, kızının 8-10 sene baleye gittiğini hatırlatarak, "Bale eğitici belgesi vardı. Özel bir sanat evinde bale dersi veriyordu. Zaten bale dersinden çıktıktan sonra oluyor. Evin kapısına kadar takip ediliyor. Çocuğumu katlediyorlar." diye konuştu.

Katil zanlısının yakalanmasına ilişkin olarak Özdemir, "Yakalansa ne olacak? Bizim acımız dinmez ki. Yakalandı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibi geliyor. Bilmiyorum ama nasıl olacak? Yani çok zor, dışarı biri kaçıyor, salıyor, geliyor benim çocuğumu buluyor. Yani hiç tanımadık biri. Hayatımızda görmedik o adamı." dedi.

İşte Ceren Özdemir'den geriye kalanlar...

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Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (5)
AHMET:Ahmet kaya topluma mal olmus bi sanatcidir 20 yildir Niye cekmediniz ona catal firlatanlari niye mahkemeye vermediniz cekilir filmi hic bise gizli Kalmaz kalmamali ustelik filmi cekenlerde ahmet kayayi iyi taniyanlardir guzel bi filim olacak
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SAMİ DÜZ:bu topluma beş para faydası olmayan üstelik ceza evi firarisi bir adam, pırıl pırıl hayat dolu bir kardeşime kıydı. bunun hakkı idamdır.
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ENGİN:ateş düşdüğü yeri yakar gerisi boş. ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar.
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VAHDETTİN BAYRAM:yakansa ne olacak ki dedi çok doğru, cezalar yetersiz İDAM ŞART. . . .
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DASDSADA:ilk seni asmak lasım!
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