Olur kırsalında domuz sürüsü görüntülendi

BU yılın ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum 'un Olur ilçesi kırsalında, 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi.

Erzurum'a 161 kilometre mesafede ve 1327 metre rakımda bulunan Olur ilçesine geçen Cuma günü yılın ilk karı yağdı. Cumartesi günü de devam eden yağışla ilçe beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sonrası, kırsal alanda 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi. İlçe merkezinden aracıyla Şalpazarı Mahallesi'ne giden Selami Koçak, dağlık araziden inen domuz sürüsünü görünce cep telefonuna kaydetti. Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.

TİLKİYE YİYECEK VERDİLER

Öte yanda Kars 'ın Arpaçay ilçesinde de vatandaşlar aç olduğu fark edilen tilkiye yiyecek verdi. Yol kenarında bekleyen tilki, yiyecekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

- Kars