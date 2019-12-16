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Olurlu Elvin Avrupa Şampiyonu

Antalya'da yapılan Avrupa Muaythai Şampiyonasında Milli sporcu Elvin Öztürk 42 kg'da Avrupa Şampiyonu olması Oltu ve Olur ilçelerinde sevinçle karşılandı.

16.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:51Olurlu Elvin Avrupa Şampiyonu
'da yapılan Muaythai Şampiyonasında Milli sporcu Elvin Öztürk 42 kg'da Avrupa Şampiyonu olması ve Olur ilçelerinde sevinçle karşılandı.

Fedarasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Olurlu Elvin Öztürk Avrupa Şampiyonu olması Olur ve Oltu İlçesini gururlandırdı. Olurlu vatandaşlar, "Elvin göğsümüzü kabarttı umuyoruz ki Elvin'i Dünya şampiyonu olarak ta görürüz" dediler. - ERZURUM

Antalya, Avrupa, Oltu, Spor

Kaynak: İHA

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